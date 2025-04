Airbnb-Sünder zahlte schon 50.000 Euro Strafe

Wenn Kontrolleur Alfred Zweibrot klingelt, ist Leugnen zwecklos: Er trifft meist Touristen an, die Vermieter selbst eher selten. Allzu große Strenge will der Behördenvertreter an der Haustüre nicht walten lassen: „Man kommt einmal ins Gespräch“, sagt er. Deutsch, Englisch, auch einige Vokabeln Italienisch oder Spanisch halfen dabei schon. Wichtige Frage: „Ist der Vermieter auch anwesend?“