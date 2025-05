Airbnb bietet jetzt auch Dienstleistungen an

Airbnb als soziales Netzwerk

Die Idee bei den Erlebnissen sei, die Stadt mit den Leuten zu erleben, die sie am besten kennen, sagte Chesky. Mit anderen Leuten, die daran teilnehmen, soll man über die App vor und nach dem Termin in Kontakt bleiben können. Dort können die Nutzer dann etwa Fotos und Videos untereinander austauschen. Unerwünschte Interaktionen können per Knopfdruck gemeldet werden – wie bereits bisher bei der Kommunikation zwischen Anbietern von Unterkünften und deren Kunden. Airbnb setzt zudem maschinelles Lernen ein, um Probleme zu erkennen.