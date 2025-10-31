Autos müssen jetzt wieder mit Winterreifen fahren

Keine einheitliche Regelung in Europa

Wer mit dem Auto in den Winterurlaub fahre, solle sich über die jeweiligen Vorschriften im Ausland informieren. Europaweit gibt es keine einheitliche Regelung in Bezug auf Winterreifen, Schneeketten und Co. In unserem Nachbarland Deutschland gilt zum Beispiel ebenfalls eine witterungsabhängige Winterreifenpflicht. Dort betragen die Strafen bei einem Verstoß aber maximal 80 Euro. Auch in der Slowakei, in Tschechien und in Slowenien gibt es eine solche Pflicht, ebenfalls mit niedrigeren Strafen bei Verstößen als in Österreich.