Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starts verschoben

Drohne sorgte für Chaos am Berliner Flughafen

Ausland
31.10.2025 23:13
In der Nähe vom Berliner Flughafen ist am Freitagabend eine Drohne gesichtet worden. Ein Zeuge ...
In der Nähe vom Berliner Flughafen ist am Freitagabend eine Drohne gesichtet worden. Ein Zeuge wandte sich an die Polizei (Symbolbild).(Bild: Screenshot Google Maps)

In der Nähe vom Berliner Flughafen ist am Freitagabend eine Drohne gesichtet worden. Ein Zeuge rief die Polizei Brandenburg an, wie eine Sprecherin sagte. Zudem habe die Besatzung eines Funkstreifenwagens ebenfalls eine Drohne gesehen.

0 Kommentare

Das Fluggerät sei dann aber nicht mehr feststellbar gewesen. „Aktuell fliegt sie nicht mehr“, sagte die Sprecherin der Polizei Brandenburg. Nach der Sichtung kam es zu Verspätungen und Störungen im Flugbetrieb. So konnten etwa Maschinen nach Basel, Oslo und Barcelona nicht starten. Ein Flugzeug von London in Richtung Berlin wurde nach Hamburg umgeleitet. Der Pilot berichtete den Passagierinnen und Passagieren von Drohnen. Laut Flugplan wurden auch Maschinen aus Stockholm, Antalya und Helsinki umgeleitet.

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Störungen durch Drohnen an deutschen Flughäfen deutlich zugenommen. Anfang Oktober hatten Drohnen den Flugbetrieb in München gestört, ihre Herkunft ist bisher unklar.

Lesen Sie auch:
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
18.10.2025
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
08.10.2025

Laut einer YouGov-Umfrage sind zwei Drittel der Befragten in Deutschland wegen der jüngsten Drohnensichtungen besorgt. Viele vermuten, dass Russland dahinter steckt. Offiziell ist die Herkunft bis dato nicht bekannt.

Die deutsche Bundesregierung hat nach den Sichtungen und Sperrungen von Flughäfen Gesetzesentwürfe vorgelegt, wie die Abwehr der Flugkörper verbessert werden soll, etwa durch eine spezielle Einheit der Polizei.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf