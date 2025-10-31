Drohne sorgte für Chaos am Berliner Flughafen

Das Fluggerät sei dann aber nicht mehr feststellbar gewesen. „Aktuell fliegt sie nicht mehr“, sagte die Sprecherin der Polizei Brandenburg. Nach der Sichtung kam es zu Verspätungen und Störungen im Flugbetrieb. So konnten etwa Maschinen nach Basel, Oslo und Barcelona nicht starten. Ein Flugzeug von London in Richtung Berlin wurde nach Hamburg umgeleitet. Der Pilot berichtete den Passagierinnen und Passagieren von Drohnen. Laut Flugplan wurden auch Maschinen aus Stockholm, Antalya und Helsinki umgeleitet.