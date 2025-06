Regierungs-Dreier | Alarmsignal

Regierungs-Dreier. Zeugnisnoten – ein Diskussionsthema, nicht nur in der Schule, auch in der Politik. Der in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at und im „Guten Morgen“-Newsletter vergebene 3er für die Dreier-Koalition wurde am heißen Sonntag heiß diskutiert, sogar in der ORF-TV-„Pressestunde“ von Moderator Hans Bürger zitiert. Wo sich AK-Präsidentin Renate Anderl dem Befriedigend anschloss. Online reagierten bis gestern Abend an die 1000 Leser auf die Benotung. In voller Bandbreite. Von „Drei minus – das ist aber sehr wohlwollend“ über „Nicht genügend! Keine Mitarbeit, keine Hausübung, keine Eigenleistung“, bis gar „Ein Nicht genügend schmeichelt dieser Regierung“. Aber Poster machen auch darauf aufmerksam, dass wir eine Koalition haben, „wo die Mehrheit der Wähler vertreten wird und nicht nur 30 Prozent“. Ein anderer erinnert in unserem Online-Forum: „Weil hier so viele sudern und jammern, wer hat denn einen Regierungsauftrag bekommen und dann, als es ernst wurde, hingeschmissen?“ Tja, das müssen auch FPÖ-Anhänger wissen.