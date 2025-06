Europäer ächzen unter anhaltender Hitze

Am Sonntag war es mit 46 Grad in der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal besonders heiß. Der staatliche Wetterdienst Aemet berichtete, dass damit ein neuer Hitzerekord für einen Juni-Tag aufgestellt worden sei. Dieser war zuvor bei 45,2 Grad in Sevilla (1965) gelegen. Auch im benachbarten Portugal war es extrem heiß, vor allem in der Urlaubsregion Algarve im Süden des Landes.