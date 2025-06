36 Grad und kein Ende – Hitze trifft auf Unwetter!

Neuer Hitzerekord in Klagenfurt erwartet

In Kärnten und der südlichen Steiermark klettern die Temperaturen auch in den nächsten Tagen regelmäßig über 30 Grad. In Klagenfurt könnte sogar ein neuer Hitzerekord fallen: Elf Hitzetage in Serie – aufgestellt erst im Juli letzten Jahres – sind in greifbarer Nähe.