Grüne: Kühle Ortszentren statt heißer Betonwüsten

Ein Landtagsantrag der Ökopartei zur Entsiegelung von Flächen wurde am Mittwoch in der Sitzung des volkswirtschaftlichen Ausschusses abgelehnt. „ÖVP und FPÖ blockieren jegliche Verbesserungen beim Bodenschutz und nehmen dabei in Kauf, dass sich unsere Orte weiter aufheizen“, ärgerten sich die Grünen.