Trump und der Nobelpreis | Stocker und der Applaus

Stocker und der Applaus. Der Konflikt im Nahen Osten, so er denn nicht beendet sein sollte, birgt erhebliche Risken für die Weltwirtschaft, gerade auch für die besonders schwächelnde Wirtschaft in Österreich. Denn möglicherweise explodierende Rohölpreise könnten die Energiepreise hierzulande in gefährliche Höhen schrauben und so der wirtschaftlichen Entwicklung einen weiteren schweren Dämpfer versetzen. Dem will die Regierung mit ÖVP-Kanzler Christian Stocker und SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler entgegenwirken. Preiseingriffe, für die ÖVP in den vergangenen Jahren tabu, sind für Stocker nun ein „denkbares Mittel“. Im Bewusstsein, dass die Energiepreise entscheidend für eine hohe Inflation sind, will man künftig eingreifen und die Preise für Strom, Gas und Wärme deckeln. Wenn das funktioniert – dann gebührt Stocker und Babler zwar noch kein Nobelpreis, aber wenigstens Applaus.