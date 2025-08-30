Skandal! Vereinsboss streckte den Schiri nieder

Riesenaufregung in der Regionalliga Ost: Traiskirchens Obmann Trost sorgte nach dem Schlusspfiff für einen Skandal, stürmte auf das Feld und brachte den Schiedsrichter mit einem Kopfstoß zu Fall – die Polizei ermittelt!
„Ich bin ehrlich gesagt noch immer fassungslos, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Für sowas habe ich null Toleranz und Akzeptanz!“
Bei Schiedsrichter Christian Heiner war der Schock auch einen Tag nach der Ostliga-Partie zwischen dem Sportclub und Traiskirchen spürbar. Kurz vor Schluss hatte er am Freitag im Trainingszentrum der Wiener einen „umstrittenen“ Foulelfer für die Gastgeber gegeben. Kalajdzic sorgte für den 2:2-Endstand. Was das Fass zum Überlaufen brachte. Traiskirchens Obmann Werner Trost brannten nach Spielende die Sicherungen durch.
Der FCM-Boss stellte den Unparteiischen am Platz zur Rede. Dabei kassierte Heiner offenbar einen Kopfstoß – der Schiedsrichter kam zu Fall! „Das war für mich das Unvorstellbarste, was passieren hätte können“, so der 28-Jährige, der nicht lange fackelte, bei der Polizei sofort Strafanzeige gegen Trost erstattete. „Mich hat das psychisch mehr mitgenommen als physisch. Ich blieb dann in der Kabine, habe niemanden reingelassen.“
Eine Entschuldigung von Trost, dem nun wohl eine lange Funktionssperre droht (wohl drohen muss), gab es bisher noch nicht. Eine Stellungnahme gegenüber der „Krone“ ebenso wenig. Der Fall geht auch vor den Liga-Strafausschuss, vielleicht sogar zum ÖFB.
„Hat da nichts verloren“
Auch Sportclubs Vizeboss David Krapf-Günther war nach der Tat schockiert. „Unglaublich! Werner ist bisher nie negativ aufgefallen. Aber das ist nicht zu rechtfertigen, hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und ist auf das Schärfste zu verurteilen.“ Warum ihn auf dem Weg zum Schiri niemand aufhielt? „Weil es da noch keiner erahnen konnte, dass er sich zu so einer Aktion hinreißen lässt.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.