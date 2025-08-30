Vorteilswelt
Anzeige erstattet

Skandal! Vereinsboss streckte den Schiri nieder

Fußball National
30.08.2025 20:51
Riesenaufregung in der Regionalliga Ost: Traiskirchens Obmann Trost sorgte nach dem Schlusspfiff für einen Skandal, stürmte auf das Feld und brachte den Schiedsrichter mit einem Kopfstoß zu Fall – die Polizei ermittelt!

„Ich bin ehrlich gesagt noch immer fassungslos, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Für sowas habe ich null Toleranz und Akzeptanz!“

Bei Schiedsrichter Christian Heiner war der Schock auch einen Tag nach der Ostliga-Partie zwischen dem Sportclub und Traiskirchen spürbar. Kurz vor Schluss hatte er am Freitag im Trainingszentrum der Wiener einen „umstrittenen“ Foulelfer für die Gastgeber gegeben. Kalajdzic sorgte für den 2:2-Endstand. Was das Fass zum Überlaufen brachte. Traiskirchens Obmann Werner Trost brannten nach Spielende die Sicherungen durch.

Der FCM-Boss stellte den Unparteiischen am Platz zur Rede. Dabei kassierte Heiner offenbar einen Kopfstoß – der Schiedsrichter kam zu Fall! „Das war für mich das Unvorstellbarste, was passieren hätte können“, so der 28-Jährige, der nicht lange fackelte, bei der Polizei sofort Strafanzeige gegen Trost erstattete. „Mich hat das psychisch mehr mitgenommen als physisch. Ich blieb dann in der Kabine, habe niemanden reingelassen.“

Eine Entschuldigung von Trost, dem nun wohl eine lange Funktionssperre droht (wohl drohen muss), gab es bisher noch nicht. Eine Stellungnahme gegenüber der „Krone“ ebenso wenig. Der Fall geht auch vor den Liga-Strafausschuss, vielleicht sogar zum ÖFB.

„Hat da nichts verloren“
Auch Sportclubs Vizeboss David Krapf-Günther war nach der Tat schockiert. „Unglaublich! Werner ist bisher nie negativ aufgefallen. Aber das ist nicht zu rechtfertigen, hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und ist auf das Schärfste zu verurteilen.“ Warum ihn auf dem Weg zum Schiri niemand aufhielt? „Weil es da noch keiner erahnen konnte, dass er sich zu so einer Aktion hinreißen lässt.“

Christian Mayerhofer
Christopher Thor
Folgen Sie uns auf