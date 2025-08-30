Auftakt-Hammer für Salzburg in der Europa League

Der Europäische Fußballverband (UEFA) hat am Samstagabend den Spielplan für die Europa League publiziert. Auf den österreichischen Vizemeister FC Red Bull Salzburg wartet ein Auftakt-Hammer! Gleich am ersten Spieltag der Ligaphase bekommt es das Team von Cheftrainer Thomas Letsch mit einem Titelkandidaten zu tun.
Die Fans des FC Red Bull Salzburg können Notizbuch und Stift auspacken – der Spielplan für die Europa League ist da!
Wie die UEFA am Samstag bekanntgab, bekommen es die Bullen am ersten Spieltag mit dem FC Porto zu tun.
Danach wartet eine Auswärtsreise zum französischen Vertreter Olympique Lyon, ehe mit Ferencvaros (daheim) und den Go Ahead Eagles (auswärts) zwei vermeintlich machbare Kontrahenten warten.
Nach Duellen mit Bologna, Freiburg und Basel geht es zum Abschluss Ende Jänner nach Birmingham, wo Aston Villa als Gegner wartet.
Die Spieltermine des FC Red Bull Salzburg in der Europa League:
25.09.2025, 21.00 Uhr – FC Porto (H)
02.10.2025, 21.00 Uhr – Olympique Lyon (A)
23.10.2025, 18.45 Uhr – Ferencvaros (H)
06.11.2025, 18.45 Uhr – Go Ahead Eagles (H)
27.11.2025, 21.00 Uhr – FC Bologna (A)
11.12.2025, 21.00 Uhr – SC Freiburg (A)
22.01.2026, 21.00 Uhr – FC Basel (H)
29.01.2026, 21.00 Uhr – Aston Villa (A)
