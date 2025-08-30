Wechsel fix! ÖFB-Kicker Cham verlässt Trabzonspor

„Muhammed ist noch ein junger Spieler, der sich in hochkarätigen Wettbewerben durchgesetzt hat. Er hat regelmäßig gepunktet, Tore geschossen und Vorlagen gegeben. Er hat kreative Lösungen in der Endphase, weiß aber auch, wo er sich verbessern will. Wir schätzen auch seinen Charakter“, sagte Slavia-Sportdirektor Jiří Bílek. Der noch bis Sommer 2028 an Trabzonspor gebundene Cham selbst verlautete, das rot-weiße Trikot von Slavia von Fotos und Videos gekannt zu haben. „Ich habe mir immer gesagt, dass ich dieses Trikot mit dem Stern gerne tragen würde. Jetzt trage ich es, das ist ein besonderes Gefühl.“