Feuerwehr rettet zwei Katzen aus Stadtgraben

Gleich zweimal binnen einer Woche musste die Freiwillige Feuerwehr Friesach (Kärnten) wegen tierischer Einsätze ausrücken: Zwei Katzen waren in den Stadtgraben gefallen und mussten aus dem Wasser gerettet werden.
Am Mittwoch wurden die Kameraden zum ersten Einsatz alarmiert: Kurz nach 22 Uhr schrillte die Sirene durch die Burgenstadt – eine Katze befand sich im Stadtgraben und drohte zu ertrinken.
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Tier aber rasch aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Einsatzkräfte übergaben das Kätzchen an die Besitzerin.
Wenige Tage später, am Samstag, eine ähnliche Situation: „Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mussten wir zu einer Tierrettung im Stadtgraben ausrücken“, heißt es von der Feuerwehr.
„Auch diesmal befand sich wieder eine Katze in einer misslichen Lage im Stadtgraben.“ Diesmal mussten die Kameraden mit dem Boot ausrücken – doch auch dieser Einsatz endete mit einem „Happy end“.
Die Katze konnte rasch und sicher aus dem Stadtgraben befreit werden. Nachdem die Kameraden das Tier in einer Transportbox an Land brachten, konnten sie es der glücklichen Besitzerin übergeben.
