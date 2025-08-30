Salzburg wird einen weiteren Ladenhüter los

Der FC Red Bull Salzburg gibt einen weiteren Sommertransfer bekannt. Verteidiger Kamil Piatkowski, mit dem nicht mehr geplant wurde, verlässt den österreichischen Fußball-Vizemeister mit sofortiger Wirkung und kehrt in seine Heimat Polen zurück.
Im Sommer 2021 zog Kamil Piatkowski aus Ratkow aus, um in der österreichischen Fußball-Bundesliga zu reüssieren. Der heute 25-Jährige konnte sich an der Salzach allerdings nie ganz durchsetzen.
Leihen bei KAA Gent, dem FC Granada und Kasimpasa waren in den vergangenen Jahren die Folge. Nun, nach vier Jahren als Bulle, ist endgültig Schluss in der Mozartstadt.
Der Innenverteidiger wechselt – die „Krone“ berichtete mehrfach – mit sofortiger Wirkung in seine Heimat und schließt sich Legia Warschau an. Es handelt sich diesmal aber um keine Leihe, sondern einen fixen Transfer. Das bestätigten die Bullen am Samstagabend.
Piatkowski bestritt für die Bullen insgesamt 57 Pflichtspiele, in diesen erzielte er einen Treffer und bereitete drei weitere vor.
Kommentare
