Schock bei Bayern-Spiel! Familie weint in Kabine

Familie weint in Kabine

Immerhin: Nach dem Spiel folgte leichte Entwarnung. FCA-Trainer Sandro Wagner: „Das bewegt einen, wenn die Familie heult und in der Kabine ist und er jetzt ins Krankenhaus muss. Das ist jetzt keine normale Fußballverletzung. Es ist schon eine schwere Gehirnerschütterung. Es war ein brutales Foul. Ich unterstelle ihm natürlich keine Absicht.“