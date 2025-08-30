Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spieler ging k.o

Schock bei Bayern-Spiel! Familie weint in Kabine

Fußball International
30.08.2025 22:12
Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany machte sich Sorgen um Robin Fellhauer.
Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany machte sich Sorgen um Robin Fellhauer.(Bild: Krone KREATIV/AFP or licensors)

Schrecksekunde beim Bayern-Spiel in Augsburg (3:2) kurz vor Schluss. Robin Fellhauer ging nach einem Zusammenstoß mit dem Münchner Sacha Boey regungslos zu Boden. 

0 Kommentare

Es lief bereits die Nachspielzeit, als Boey in das Luftduell mit dem Augsburg-Kicker sprang und ihn mit dem Kopf an der Schläfe traf. Fellhauer ging sofort k.o.

(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Bange Sekunden vergingen, ehe die Rettungssanitäter und Mannschaft-Ärzte zu Hilfe eilten. Minutenlang wird der Augsburger am Rasen behandelt und schließlich mit einer Halskrause auf der Trage vom Platz getragen. 

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer bereitete den Treffer von Luis Diaz zum 2:0 vor.
Gegen Wagner gewackelt
Trotz 3:0-Führung: Bayern zittern sich zum Sieg
30.08.2025

Familie weint in Kabine
Immerhin: Nach dem Spiel folgte leichte Entwarnung. FCA-Trainer Sandro Wagner: „Das bewegt einen, wenn die Familie heult und in der Kabine ist und er jetzt ins Krankenhaus muss. Das ist jetzt keine normale Fußballverletzung. Es ist schon eine schwere Gehirnerschütterung. Es war ein brutales Foul. Ich unterstelle ihm natürlich keine Absicht.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
143.362 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
134.888 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
121.350 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4391 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1628 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Fußball International
„Besonderes Gefühl“
Wechsel fix! ÖFB-Kicker Cham verlässt Trabzonspor
Spieler ging k.o
Schock bei Bayern-Spiel! Familie weint in Kabine
La Liga
LIVE: Real Madrid dreht Spiel mit Doppelschlag
Gegen Wagner gewackelt
Trotz 3:0-Führung: Bayern zittern sich zum Sieg
In WM-Quali
Bosnien gegen ÖFB ohne verletzten Sturm-Legionär
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf