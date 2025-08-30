Schock bei Bayern-Spiel! Familie weint in Kabine

Schrecksekunde beim Bayern-Spiel in Augsburg (3:2) kurz vor Schluss. Robin Fellhauer ging nach einem Zusammenstoß mit dem Münchner Sacha Boey regungslos zu Boden.
Es lief bereits die Nachspielzeit, als Boey in das Luftduell mit dem Augsburg-Kicker sprang und ihn mit dem Kopf an der Schläfe traf. Fellhauer ging sofort k.o.
Bange Sekunden vergingen, ehe die Rettungssanitäter und Mannschaft-Ärzte zu Hilfe eilten. Minutenlang wird der Augsburger am Rasen behandelt und schließlich mit einer Halskrause auf der Trage vom Platz getragen.
Familie weint in Kabine
Immerhin: Nach dem Spiel folgte leichte Entwarnung. FCA-Trainer Sandro Wagner: „Das bewegt einen, wenn die Familie heult und in der Kabine ist und er jetzt ins Krankenhaus muss. Das ist jetzt keine normale Fußballverletzung. Es ist schon eine schwere Gehirnerschütterung. Es war ein brutales Foul. Ich unterstelle ihm natürlich keine Absicht.“
Kommentare
