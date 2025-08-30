Derby: GAK gegen Sturm ab 19.30 Uhr LIVE

Graz ist heute wieder einmal im Ausnahmezustand. „Wenn du in die Stadt gehst, dann ist es einfach etwas anderes. Es dreht sich alles nur ums Derby“, erklärte GAK-Kapitän Daniel Maderner die Befindlichkeiten in der steirischen Landeshauptstadt. „Es hat einen gewissen Nervenkitzel, es ist kein Spiel wie jedes andere. Es ist etwas ganz Besonderes, es ist einfach geil.“ Das bestätigte auch sein Coach. „Das Derby hat natürlich einen speziellen Stellenwert“, sagte Ferdinand Feldhofer. Man wolle das genießen, „aber auch vor eigenem Publikum ein tolles Spiel abliefern und gewinnen, auch wenn wir der krasse Außenseiter sind“.