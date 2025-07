Wer wird die neue Nummer eins im Hartberg-Tor?

Freilich wittert da der bisherige Ersatztormann Luka Maric seine Chance. Der bald 23-jährige Schlussmann, Sohn von Sturms Zeugwart-Legende Simo, wäre eigentlich ein legitimer Nachfolger. Schon bei Sallinger war es so. Auch damals rückte der Kärntner nach dem Karriereende des langjährigen Keepers Rene Swete von der Ersatzbank in die erste Reihe. Maric würde freilich gerne die Rolle übernehmen, sagt aber auch: „Ich wäre gerne der Sallinger-Nachfolger im Tor. Ich kann mich jetzt in der Sommervorbereitung in den Trainings und Testspielen nur aufdrängen, es dem Coach bei seiner Entscheidungsfindung so schwer als möglich machen.“