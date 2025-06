Frau ohne Führerschein verursacht schweren Crash

Nicht gerade strategisch klug ist eine 22-jährige Frau vorgegangen, als sie sich in der Nacht auf Sonntag hinters Steuer ihres Wagens setzte, obwohl sie keinen gültigen Führerschein besitzt. Sie lenkte das Auto, in dem auch ihre 17-jährige Schwester saß, in Bürs auf der Teichgasse in Richtung L 82.