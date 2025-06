Senior-Radler strampelte vor staunenden Giraffen

Sturz in einen Dornbusch

„Mehr als 1000 Aktive waren am Start“, berichtet Lackner aus Kenia. „Tiefer Sand und Dornenbüsche waren eine Herausforderung“, so der Rad-Senior, der mit Letzteren bei einem Sturz bei mehr als 50 km/h schmerzhafte Bekanntschaft machte. Die Folge: eine Rippenprellung. Mit Unterstützung zweier Mitstreiter konnte sich Lackner aber wieder in den Fahrradsattel schwingen.