Landwirtschafts-Simulator: So ackern die Profis

Wer E-Sports hört, denkt dabei in der Regel an hitzige Duelle in Spielen wie „League of Legends“, „Counter-Strike“ oder „Fortnite“. Etwas beschaulicher, aber deswegen nicht weniger spannend geht es in der „Farming Simulator League“ zur Sache, in der quasi Stroh zu Geld gesponnen wird. Einer, der seit Jahren dabei mitmischt, ist der Oberösterreicher Dominik Pühringer.