Zwei Drittel weg: Irans Abschussrampen im Visier

Auch in den Städten Ramat Gan und Holon nahe Tel Aviv wurden Gebäude durch iranische Raketen beschädigt. In Ramat Gan, wo es Berichte über einen Einschlag nahe der österreichischen Botschaft gab, gab das Außenministerium in Wien Entwarnung: Die Botschaft sei nicht betroffen. In der niederländischen Botschaft in Tel Aviv ging ein Fenster zu Bruch, es wurde jedoch niemand verletzt.