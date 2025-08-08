Mega-Hype um Müller: „Alles ist explodiert!“

Keine Werbefigur

Man habe künftig „einen Leader auf und neben dem Platz, der uns mit seiner Erfahrung bei der Entwicklung unserer Mannschaft und unseres Vereins weiterhilft“, sagt Vancouvers Sportdirektor Axel Schuster, bei „Sportschau.de“. Aber: „Wir haben ihn nicht als Markenbotschafter und Werbefigur geholt, sondern es ging uns von Anfang an darum, dass er uns sportlich besser macht. Er will mit uns die MLS gewinnen.“