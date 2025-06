Fronleiten: Cousin mit Bierflasche schwer verletzt

Gegen 19.50 Uhr kam es in einer Wohnung in Fronleiten offenbar zu einem Familienstreit zwischen einem 51-jährigen Bosnier aus dem Bezirk Graz-Umgebung und dessen 33-jährigen Cousin. Die beiden Männer dürften gemeinsam in besagter Wohnung wohnen. Im Verlauf der Auseinandersetzung dürfte der 51-Jährige seinem Cousin mit einer Bierflasche gegen die linke Gesichtshälfte geschlagen haben.