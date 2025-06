Kampf gegen Schrottplatz geht in nächste Runde

Der Kardinalfehler liege aber in der Vergangenheit, genauer bei einer Widmung des betroffenen Areals als Industriegebiet im Jahr 1983. „Heute würde eine solche Entscheidung nicht mehr durchgehen“, so Scherscher, der die betroffenen Anrainer dazu aufruft, ihre Stimme im Verfahren zu erheben: „Wer Parteistellung haben will, muss spätestens am Tag vor der mündlichen Verhandlung Einwendungen bei der Behörde einbringen – oder direkt während der Verhandlung. Danach ist eine Mitwirkung rechtlich ausgeschlossen.“