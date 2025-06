Bezirksgericht Klosterneuburg sucht neuen Besitzer

Ein Objekt der ganz besonderen Art wird derzeit auf einer bekannten Internetplattform zum Verkauf angeboten: Denn in Klosterneuburg im Bezirk Tulln sucht das Bezirksgericht einen neuen Besitzer. Wer also immer schon einmal gerne selbst ein „Tribunal“ abhalten wollte, dem bietet sich um wohlfeile 2,95 Millionen Euro vielleicht die Möglichkeit dazu. Einziehen kann der neue Besitzer in das Schmuckstück in der Tauchnergasse allerdings nicht, denn laut Verkaufsanzeige ist die Immobilie dauerhaft an den Bund vermietet. Abseits des Eigentümerwechsels bleibt also alles beim Alten.