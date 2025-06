Wirtschaftsminister ließ bei Konferenz aufhorchen

Hattmannsdorfer verwies nicht nur auf den in der Vorwoche beschlossenen Industriestrom-Bonus in Höhe von 150 Millionen Euro für energieintensive Industriebetriebe, sondern kündigte auch zwei neue Energiegesetze an – etwas, das trotz grüner Regierungsbeteiligung in den vergangenen fünf Jahren nicht gelungen sei.