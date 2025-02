Osttiroler Industrie-Giganten gehen ungleiche Wege

Liebherr-Bedienstete wie gewohnt wieder im Einsatz

Ein ähnliches Modell setzte auch die Firma Liebherr in Lienz um. Eine geplante Kurzarbeit wurde im August wie berichtet abgelehnt. Bis Ende des Jahres gab es eine 4-Tage-Woche. Betroffen waren 700 Mitarbeiter in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen. „Die Maßnahme lief Ende 2024 wie geplant aus“, bestätigt Holger König, kaufmännischer Geschäftsführer am Standort Lienz und führt fort: „Wir wollten an unserer wertvollen Stammbelegschaft festhalten und Einsparungen sozialverträglich gestalten. Unser erklärtes Ziel war außerdem, Anfang 2025 die Kapazität für den Anlauf einer neuen Gerätelinie bereitstellen zu können.“