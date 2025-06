65 verletzte Personen an den Pfingstfeiertagen

Im Zuge der verstärkten Verkehrsüberwachung durch die Tiroler Polizei wurden an Pfingsten 4962 Kraftfahrzeuglenkende wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet. Gegen 40 Fahrzeuglenker wurde wegen Trunkenheit am Steuer Anzeige erstattet, was einem Rückgang von über 20 Prozent entspricht.