Minischweine dürfen sich weiter sauwohl fühlen

Nach dem „Krone“-Bericht über die Minischwein-Gebrüder „Bobby“ und „Joe“ (3) wurde Servus-TV vorstellig bei Stefanie Brugger und machte sich und der Öffentlichkeit ein Bild von den angeblich ach so argen Zuständen in einem Hinterhof in Purbach. Nach Drehschluss stand fest: Putzig sind sie, die zwei hundert Kilo schweren Rabauken, die aufs Wort folgen, stubenrein sind und gern an der Leine Gassi gehen. Und, auch wenn man es vor dem TV-Gerät nicht riechen kann: Es stinkt dort nicht, der Mist wird umgehend aufgeklaubt und in der Biotonne entsorgt.