Smartwatch & Co. sagen Krankheitsschübe vorher

„Dies ist die erste große Studie, die belegt, dass die von tragbaren Geräten erfassten physiologischen Messwerte entzündliche und symptomatische Schübe (von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa) identifizieren, unterscheiden und vorhersagen können. Dies deutet auf das Potenzial tragbarer Geräte zur Überwachung entzündlicher Erkrankungen, zum Beispiel entzündlicher Darmerkrankungen, hin“, schrieben jetzt Robert Hirten von der Icahn School of Medicine in New York und seine Co-Autoren in der Fachzeitschrift „Gastroenterology“.