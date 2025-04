Nun wird Ex-Kanzler Kurz in Causa Pilnacek gezogen

Ab September sollen Kurz und Co aussagen

Wenn es jemand von den Behörden war, dann, so Pilz, müsse es sich um Amtsmissbrauch gehandelt haben. Daher müsse nun die WKStA ihre Ermittlungen erweitern. Fest steht: Altkanzler Kurz bzw. dessen Anwälte standen laut der „Krone“ vorliegenden Daten und Mailinhalten bis zuletzt in Kontakt mit Pilnacek. Der suspendierte Topjurist, bestens in der ÖVP vernetzt, war eine Art Rechtsberater von Kurz. Fest steht auch: Die FPÖ wird demnächst den U-Ausschuss zu Pilnacek und dem „tiefen schwarzen Staat im Innenministerium“ initiieren.