Frau kracht in Straßenschild, kriegt 944.000 Euro

Seit dem Unfall in Wales im Vereinigten Königreich im Jahr 2021 befinde sich die Frau in einem „minimalen Bewusstseinszustand“, schreibt die Zeitung „The Telegraph“. Sie sei mit dem Lenker in den Pfosten des Schilds gekracht und dann in die Spur eines entgegenkommenden Lastwagens gestürzt. Die Frau erlitt mehrere Knochenbrüche und eine schwere Kopfverletzung.