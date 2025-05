Ostsee-Staaten planen Offline-Bezahlsystem

Überbrückung von mehreren Tagen

Ostsee-Länder wappnen sich derzeit gegen zunehmende Sicherheitsgefahren, hinter denen vor allem Russland gesehen wird. In der jüngsten Zeit waren wiederholt Kabel am Grund der Ostsee zerstört worden. Die Schäden an Unterwasser-Infrastruktur in der Region seien mittlerweile so häufig, dass es schwerfalle, diese nur auf Unfälle oder Fehler von Schiffsbesatzungen zurückzuführen, hatte der estnische Außenminister Margus Tsahkna Ende vergangenen Jahres erklärt. Russland hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.