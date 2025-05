Becker gibt Wimbledon-Titel Schuld an Problemen

Viele Schwierigkeiten

Nach dem Ende seiner Karriere konnte Becker nicht an seine sportlichen Erfolge anknüpfen und geriet einige Male in Schwierigkeiten. So saß er 2022 in Großbritannien wegen Insolvenzvergehen für siebeneinhalb Monate im Gefängnis. Aktuell lebt er mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro in Mailand und ist wieder erfolgreich als Tennis-Experte tätig.