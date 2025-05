Vier „Missionen“ sollen ÖVP neue Kräfte verleihen

Von Forschung bis Betreuung

Ein erfolgreiches Leben sollen gut bezahlte Jobs den Landsleuten ermöglichen. Diese „Mission“ führt Mikl-Leitner persönlich an. Dafür sollen Forschungs- und Innovationskraft im Land gestärkt werden. Gelingen soll das in drei Zukunftsbranchen – Gesundheit, Bahn- und Weltraumtechnik. Zudem soll die Weltkulturerbe-Region Semmering aus dem Dornröschenschlaf geholt werden. Der Ausbau von Energie- und Wasserversorgung sowie der Erhalt der Natur sollen Sicherheit geben. Diese „Mission“ wurde Landesvize Stephan Pernkopf übertragen. Dass Niederösterreich zum Vorbildland für medizinische Innovationen wird, ist Ziel der von Ludwig Schleritzko angeführten „Mission Gesundheit“. In diesem Bereich will man vor allem medizinische Innovationen wie etwa die Telemedizin forcieren. „Familie ist das Herz der Gesellschaft“, lautet das Motto der letzten „Mission“, bei der die Christiane Teschl-Hofmeister an der Spitze steht. Da will man mit zukunftsfitten Angeboten für Wohnen und Betreuung Niederösterreich zu einem Zuhause für alle Generationen machen.