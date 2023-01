Kind in Not auf WhatsApp: Wie man richtig reagiert

Cyber-Betrüger locken Eltern in Österreich mit einem perfiden neuen Trick in die Falle. In SMS oder WhatsApp-Nachrichten geben sie sich als Sohn oder Tochter ihres Zieles aus und täuschen die Notlage „Handy kaputt“ vor. Dann lockt man dem Opfer Tausende Euro für angeblich dringliche Rechnungen heraus. Wir haben uns zum Schein auf einen Chat mit den Betrügern eingelassen - und ein wirksames Gegenmittel entdeckt.