Riesige Mehrverbrauchs-Unterschiede mit Radträger

Und der heißt: Radträger für die Anhängerkupplung. Diese Lösung schneidet in allen Kategorien am besten ab. Er bietet die komfortabelste Handhabung, beste Sicherheit und den mit Abstand geringsten Mehrverbrauch. Bei 100 km/h betrug der Aufschlag vier Prozent bei 100 km/h, bei 130 km/h waren es plus sechs Prozent. Mit dem Dachträger steigt der Spritverbrauch um 25 Prozent bzw. 34 Prozent, der Heckträger verursacht ein Plus von 23 bzw. 44 Prozent.