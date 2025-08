Frau stürzte ab, erschöpfte Wanderer geborgen

Sie fiel rund 50 Höhenmeter über eine steile Wiese ab und blieb an einem Baum hängen. „Dabei erlitt sie schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers, des rechten Armes und des Kopfes“, schildert die Polizei. Die Begleiter stiegen umgehend zur Frau ab, leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Die 65-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ mithilfe von zwei Bergrettern der Bergrettung Neustift im Stubaital mittels Taues geborgen und in weiterer Folge zur medizinischen Versorgung in die Klinik Innsbruck überstellt. Die restlichen Mitglieder der Wandergruppe stiegen selbst ins Tal ab.