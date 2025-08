Vom Glücksbringer zur Schulter zum Anlehnen

Vom Glück geküsst wurde auch Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto, der mit Platz sechs sein bestes Grand-Prix-Ergebnis einfuhr. Ein Busserl von Freundin Isabella Bernardini gab es obendrauf. Bevor es in Zandvoort (29.-31.08.) für Leclerc und Co. weitergeht, steht jetzt die Sommerpause an – Zeit zum Abkühlen und Durchatmen.