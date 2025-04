„Hinti“-Freundin stürzt Austria ins Tal der Tränen

Viermal gewann Martin Hinteregger den ÖFB-Cup, einmal auch die Europa-League-Trophäe. Am Sonntag durfte auch seine bessere Hälfte einen Pokal in die Höhe stemmen. Denn seine Partnerin Corina Moser bog mit Kraig im Endspiel des Kärntner Damencups ausgerechnet seine Austria Klagenfurt. Was „Hinti“ über die Fußballkünste seiner Liebsten sagt?