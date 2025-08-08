Altes, Schönes, Skurriles am längsten Flohmarkt

Spenden für ein neues Rote Nasen-Projekt

An den Zugängen zum Flohmarkt bitten die Stadtrichter die Besucher um Spenden – heuer für ein neues Projekt der Roten Nasen. „Mit diesem finanziellen Startschuss ermöglichen uns die Stadtrichter das neue Vorhaben“, freut sich Christian Moser, Künstlerischer Leiter der Roten Nasen Kärnten & Osttirol. „Mit dem Mobilen Kinderpalliativ-Team des Klinikums gehen die Clowns zu Familien, die ein krankes Kind betreuen, nach Hause“, erklärt Nadja Prasser, Rote Nasen-Programmleiterin. „Den Kindern und Familien ein bissl Humor zu bringen, das ist sehr wichtig. Dafür stellen wir uns gern hin!“, so Burggraf Willi Noll.