Altes, Schönes, Skurriles am längsten Flohmarkt

Lieblingstermin im Kalender von Schnäppchenjägern und Standlern ist der größte innerstädtische Flohmarkt Europas: 33 Bummelstunden am Altstadtzauber!
Die Plätze am Hauptgelände des Flohmarkts sind rasch weg – aus ganz Österreich, Italien, Kroatien, Slowenien und Deutschland reisen Standler an. „Sie schätzen die Atmosphäre, weil es einzigartig ist, dass ein Flohmarkt inmitten einer schönen Stadt stattfindet“, weiß Stadtrichter Walter Lamprecht, der seit vielen Jahren den Flohmarkt mit den gut 500 Standln organisiert.
Schnäppchenjäger und Kuriositätensammler sind am 54. Flohmarkt richtig! Und zwar 33 Stunden lang: von Freitag ab 7 Uhr bis Samstag um 16 Uhr.
Der Domplatz gehört den Kindern, die Spielsachen verkaufen. „Kinder brauchen sich nicht anmelden. Es gilt: First come, first serve – wer zuerst am Domplatz ist, sucht einen Platz aus“, so Lamprecht. Das Prinzip herrscht auch in der Bahnhofstraße und in der östlichen Lidmanskygasse: Freitagfrüh kann dort jeder ein Standl aufbauen.
Viele Standler bleiben eine ganze Woche, sie machen Urlaub am Wörthersee – in der Altstadtzauberzeit ist in Klagenfurt kaum ein Hotelzimmer zu bekommen. Der Flohmarkt ist auch ein Wirtschaftsfaktor.
Stadtrichter Walter Lamprecht, Flohmarkt-Organisator
Spenden für ein neues Rote Nasen-Projekt
An den Zugängen zum Flohmarkt bitten die Stadtrichter die Besucher um Spenden – heuer für ein neues Projekt der Roten Nasen. „Mit diesem finanziellen Startschuss ermöglichen uns die Stadtrichter das neue Vorhaben“, freut sich Christian Moser, Künstlerischer Leiter der Roten Nasen Kärnten & Osttirol. „Mit dem Mobilen Kinderpalliativ-Team des Klinikums gehen die Clowns zu Familien, die ein krankes Kind betreuen, nach Hause“, erklärt Nadja Prasser, Rote Nasen-Programmleiterin. „Den Kindern und Familien ein bissl Humor zu bringen, das ist sehr wichtig. Dafür stellen wir uns gern hin!“, so Burggraf Willi Noll.
