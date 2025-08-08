Ideen für ein besseres Katzenleben

Und genau diese finanzielle Unterstützung ist für das Klagenfurter Tierheim besonders wichtig. Denn das Futter für die Vierbeiner ist oftmals sehr kostspielig. Trotz der hohen Preise geraten die Futterproduzenten immer wieder in die Kritik. Denn die verarbeiteten Produkte können für die Katzen sogar gesundheitsschädlich sein. Daher hat Verena Kulterer, Betreiberin des Katzencafés in Klagenfurt, auch eine Idee. „Ich kenne einen Koch, bin kurz davor, eigene Leckerlis in Kärnten herzustellen. Das ist dann wenigstens eine gesunde Kost.“ Für die Tierliebhaberin ist der Weltkatzentag etwas Besonderes: „Alle können froh sein, einen Vierbeiner neben sich zu haben und Liebe aufzunehmen, die Katzen geben. Jede Miezekatze ist ein Balsam für das Leben“, sagt Kulterer. Im November feiert das Katzencafé sein zehnjähriges Bestehen. „Bei uns leben zehn Katzen, die wir vom Tierheim erhielten.“ Anlässlich des besonderen Tages dürfen sich die Samtpfoten auch über eine spezielle Mahlzeit freuen: „Wir kochen Hühnerfleisch für die Katzen. Das lieben sie und können davon nicht genug bekommen.“