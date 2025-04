Wenn Forschung die Zukunft gestaltet

Doch auch die zweitplatzierten Projekte zeigen, was möglich ist, wenn junge Köpfe über Fachgrenzen hinausdenken. Juan A. Allegretto von der Danube Private University entwickelt eine Sensorplattform, die Geruchsstoffe präzise erfassen kann – mithilfe optischer Verfahren. Anwendungen in der Lebensmittelkontrolle, im Umweltmonitoring oder in der medizinischen Diagnostik sind in der Pipeline. Adrian Lendvai (IMC Krems) wiederum widmet sich einem Peptid, das das Knochenwachstum ankurbelt und Implantate schneller im Körper verankert. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team arbeitet er an Lösungen, die die Zahnmedizin und Orthopädie revolutionieren könnten.