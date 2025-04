Mädchen entdecken ihr Talent für technische Berufe

Dass Mädchen in technischen und handwerklichen Berufen den Burschen in nichts nachstehen, galt es am diesjährigen „Girls’ Day“ einmal mehr in den Fokus zu rücken. Denn leider ist der weibliche Anteil bei technischen Lehrberufen immer noch sehr gering. Im Bereich Metalltechnik etwa liegt er bei 3,2 Prozent.