Warum Schuhe ausziehen sogar Ihr Leben retten kann

Anlassen oder ausziehen? In Österreich gilt es als Selbstverständlichkeit und Zeichen der guten Erziehung, sich vor dem Betreten des eigenen oder eines fremden Haushalts der Straßenschuhe zu entledigen. Doch wie so oft im Leben gibt es Ausnahmen von der Regel. Etwa, weil man das Geldbörserl vergessen hat und daher schnell noch einmal zurückhuschen muss; weil man für die vollgepackten Sackerl des Wocheneinkaufs nicht jedes Mal wieder in die Schuhe rein- und herausschlüpfen möchte; oder weil man es nach einem langen Spaziergang sehr eilig hat, auf die Toilette zu gelangen.