KI-Hype beschert Microsoft erstaunliches Wachstum

Microsoft und Google wollen im laufenden Jahr zusammengerechnet 155 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren stecken. Das ist fast die Hälfte der Summe, die die großen Technologiekonzerne 2025 in den Ausbau der KI-Infrastruktur pumpen wollen. Amazon-Chef Andy Jassy betonte, eine rasche Expansion sei notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. KI-Ausgaben sind zu einem wichtigen Faktor für die weltgrößte Volkswirtschaft avanciert. Nach Berechnungen der Bank JPMorgan könnten sie das Wachstum in diesem und im kommenden Jahr um bis zu 0,2 Prozentpunkte beschleunigen.