Cupfinale: Auch in Hoffenheim wird mitgezittert

„Match anders als die anderen“

In der Aufstiegssaison unter Bjelica war damals Verteidiger Michi Sollbauer der große Überflieger – und wurde sogar zum Young Star der Saison 2011/12 der 2. Liga gewählt. „Ich hatte eine echt gute Zeit beim WAC. Die Verbundenheit zum Verein ist noch immer da“, so Sollbauer. Der Klagenfurter ist mit 310 Partien der Rekordspieler der Wölfe. Klar blickt der aktuelle Ried-Kicker heute gespannt nach Klagenfurt. „Das ist eine Riesensache! Was sie erreicht haben, kann man gar nicht zu hoch einordnen. Ein Cupfinale daheim in Kärnten ist einfach sensationell“, so der 34-Jährige, der in den letzten beiden Saisonen mit Rapid im Endspiel gegen Sturm den Kürzeren gezogen hat. „Ein solches Match ist anders als die anderen. Es herrscht ein super Rahmen, da passiert extrem viel rundherum. Wichtig wird sein, dass sie die Emotionen im Griff haben – aber das wissen die Jungs!“