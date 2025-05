Schülerin (16) darf trotz Abschluss nicht arbeiten

Valentina (16) schließt im Juni in der Fachschule Vöcklabruck ihre dreijährige Ausbildung zur pädagogischen Assistenzkraft ab. „Am Montag darauf hätte sie in einer Krabbelstube anfangen können“, sagt ihre Mutter Nicole V. Doch dann rief die Chefin der Kinderkrippe an: Valentina bekommt den Job doch nicht. Sie ist zu jung.