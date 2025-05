Übergangspräsident Südkoreas tritt zurück

Der damalige Premierminister Han hatte während der Staatskrise in Südkorea die Amtsgeschäfte des suspendieren Präsidenten Yoon Su-yeol übernommen. Wie berichtet, hatte Yoon Anfang Dezember überraschend das Kriegsrecht ausgerufen, was das Land in Turbulenzen stürzte, und war im April endgültig des Amts enthoben worden.