Mobile Ferienwohnungen im Visier der Exekutive

„Leider werden an Wohnwagen, Wohnmobilen oder Campern immer wieder Um- und Anbauten vorgenommen, die entweder gar nicht, oder nur mit einer speziellen Genehmigung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig sind“, wie es von Seiten der Polizei heißt. Zudem werde oftmals auch bei der Beladung der Fahrzeuge das höchstzulässige Gesamtgewicht überschritten – vor allem durch gefüllte Wassertanks, E-Bikes oder sonstige Gegenstände, die mit an Bord genommen wurden. So verlängert sich der Bremsweg, das Fahrverhalten wird beeinflusst, und das Unfallrisiko stark erhöht.